Jair Reinoso, la novedad en la primera lista de convocados de Zago

Bolivia y Perú son las únicas selecciones sudamericanas que no saben de ganar en estas Eliminatorias, la Verde perdió en las primeras cuatro fechas (ante Brasil, Argentina, Ecuador y Paraguay) y está en el último lugar, mientras que la selección incaica logró solo un empate y se encuentra en la penúltima posición.

Arqueros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Carlos Lampe (Bolívar) y Rubén Cordano (Bolívar).

Defensores: Diego Medina (Always Ready), Diego Bejarano (Bolívar), Luis Haquín (Deportivo Cali de Colombia), Jairo Quinteros (Bolívar), Héctor Cuéllar (Always Ready), José Sagredo (Bolívar), Pablo Vaca (Always Ready), Roberto Carlos Fernández (Baltika de Rusia) y Denilson Durán (Blooming).