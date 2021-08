James Rodríguez aclara que no tiene problemas con el seleccionador de Colombia

Escucha esta nota aquí

James Rodríguez, que milita en el Everton inglés, aseguró durante una transmisión en vivo por su canal de Twitch que no tiene nada en contra del cuerpo técnico de la selección colombiana, que encabeza su compatriota Reinaldo Rueda.

El seleccionador no incluyo en su lista de convocados al mediocampista, de 30 años, para los tres partidos por eliminatorias que se jugarán en septiembre, el primero será contra Bolivia, el jueves 2 (16:00), en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Esa situación generó toda una polémica en Colombia y se habló abiertamente de que existía problemas entre el jugador y el DT, ya que James tampoco había sido convocado para la Copa América, que se jugó en Brasil entre junio y julio.

“Quiero darles una muy buena energía a los que convocaron, al cuerpo técnico también, no tengo nada en contra de ellos y no tienen nada en contra mía ellos”, dijo el mediocampista.

Sin embargo, quedo grabado lo que James Rodríguez dijo cuando se enteró que no estaba en la lista para jugar la Copa América, lo cual contrasta con sus actuales declaraciones.

“Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que me he sacrificado mucho”, manifestó James entonces.

Desde Inglaterra, James deseó lo mejor a su selección para los partidos que se avecinan en el marco de las eliminatorias al Mundial Catar 2022. “Ojalá puedan conseguir los nueve puntos”, expresó.

Después de visitar a Bolivia, el 2 de septiembre, Colombia jugará en Asunción contra Paraguay, el 5 de ese mismo mes y el 9 frente a Chile, de local en la ciudad de Barranquilla.

“Desde aquí lejos (Liverpool) mandándoles mi buena energía para que hagan tres partidos buenos, para que podamos ganar, para que Colombia gane porque si Colombia gana el país está contento”, agregó el jugador del Everton.

Además, se declaró “fan número uno de Colombia” e involucró a la gente que lo conoce para decir que es ellos saben que es un hincha fiel de la selección.

“Si me toca estar fuera, pase lo que pase, voy a estar ahí siendo el hincha número uno, siempre poniendo una muy buena energía para mis compañeros, para que ganen los tres puntos”, finalizó.

