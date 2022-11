Japón no tiene "nada que temer" contra Alemania en su debut en el Mundial

Japón no tiene miedo de Alemania de cara a su apertura en este Mundial donde los equipos asiáticos no han arrancado bien, dijo el lunes el delantero Takuma Asano.



La nación anfitriona, Qatar, perdió 2-0 ante Ecuador en el partido que inauguró el Mundial, mientras que Irán sufrió un duro golpe ante Inglaterra al día siguiente tras caer goleada por 6-2.



Asano está convencido de que Japón no sufrirá el mismo destino que los otros combinados asiáticos cuando se enfrenten a los alemanes en el Grupo E el miércoles y dijo que los samurais azules no tienen "nada que temer".



"Por supuesto que hay una diferencia en el nivel de los equipos asiáticos en comparación a los de Europa y América del Sur, todavía no estamos a ese nivel", dijo el delantero del Bochum.



"Pero nunca puedes saber qué va a ocurrir en un torneo como este", advierte.



Japón tiene en su selección a ocho jugadores que militan en clubes de la Bundesliga e insisten en que no tendrán complejo de inferioridad cuando salten al terreno de juego en Doha.



El defensor Takehiro Tomiyasu, que juega en la Premier League con el Arsenal, dijo que Japón debe ser pragmático y admitió que su prioridad es no conceder goles.



"No creo que tengamos que tenerles demasiado respeto", dijo Tomiyasu.



"Por supuesto, a veces tenemos que ser realistas. Creo que tendremos que ajustar el equilibrio en función de lo que suceda en el partido", dijo.



Japón también está encuadrada con Costa Rica y España en un difícil Grupo E.



Los cuatro veces campeones asiáticos nunca han llegado más allá de la segunda ronda de un Mundial, pero el delantero Takumi Minamino no se siente intimidado por la calidad de su rival en Catar.



"La mayoría de los jugadores de Japón jugamos en el extranjero y estamos compitiendo con jugadores de todo el mundo", dijo el ex jugador de Liverpool, que ahora está en Mónaco.