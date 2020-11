Jhasmani Campos le dice adiós a la selección boliviana

Escucha esta nota aquí

A sus 32 años, el volante Jhasmani Campos se despidió de la selección boliviana la mañana de este martes, a través de un comunicado que fue difundido en las redes oficiales de la Verde. La decisión la tomó en los últimos días, después de finalizar su participación en la primera y segunda fecha de las eliminatorias rumbo a Catar 2022.

“Considero que se cumplió mi ciclo en la selección nacional. Fueron días difíciles para analizar y profundizar sobre esta decisión”, dice parte del texto que envió Campos a sus compañeros y dirigentes, a pocos días de que se inicie la concentración para recibir a Ecuador y visitar a Paraguay.

Campos aseguró que, si bien fueron más derrotas que victorias, siempre fue feliz al vestir la camiseta del combinado nacional. Además, dijo que cumplió el sueño que tenía cuando era niño mirando a los mundialistas. “Tal vez, la única meta que no cumplí en mi carrera fue no haber jugado un Mundial, pero, desde donde me toque, apoyaré incondicionalmente a las futuras generaciones”, añadió.

El mediocampista de The Strongest ha disputado 48 partidos con la selección, según el sitio transfermarkt.es: 22 fueron por eliminatorias, 8 por Copa América y 18 amistosos. Tiene cinco goles registrados.

“Gracias a Dios por darme la posibilidad de realizar mi sueño. A mi mamá que, desde el cielo, me acompañó en cada uno de mis partidos y compartió conmigo esa dicha incomparable de portar con dignidad y con orgullo la camiseta de mi selección nacional”, expresó.

Su último partido con la Verde fue el 9 de este mes, cuando ingresó en el segundo tiempo en la goleada frente a Brasil (5-0).