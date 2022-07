Jhasmani Campos pidió perdón a Independiente: "Mi expulsión fue irresponsable"

“Mi expulsión fue irresponsable y algo que descompensó el partido. Ante una agresión siempre hay una reacción, lastimosamente caí en ese juego. Leonel Justiniano me da un manotazo en la pierna, cosa que el árbitro vio, pero después se hizo al que no. Me quedé quieto, lo miré y desde el piso me dice algo que no recuerdo bien, pero en milésimas de segundos yo reacciono de manera injustificable”.