Jordi Alba decidirá su futuro tras la final a cuatro de la Liga de Naciones

"Después de este torneo decidiré mi futuro. No tengo nada, pero no es algo que me preocupe estar sin equipo", dijo Alba en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Liga de Naciones contra Italia del jueves.

El defensa, que el 24 de mayo anunció su salida del Barcelona al término de la temporada, aseguró que "la decisión que tome sobre mi futuro no va a depender de si puedo venir o no a la selección".

"Estoy contento por todo lo que he hecho en la selección, creo que aún puedo dar más, pero no me preocupa llegar o no llegar a los 100 partidos, aunque es una cifra bonita", dijo el ahora capitán de la Roja.