José Alfredo Castillo: "Me gustaría despedirme en Oriente Petrolero"

Je, la verdad que estuve tres meses en el equipo. Agradezco a la dirigencia que me abrió las puertas de este club que recién ascendió a la Liga. Era un desafío, era difícil ganarse un lugar en un equipo que ya estaba armado. Tuve pocas participaciones y la situación del equipo es incómoda en la tabla de posiciones. Ambas partes decidimos lo mejor para el club.

Pude sacar provecho de mi estadía aquí en lo físico, estoy bien físicamente y eso me hace estar a disposición de cualquier equipo que quiera contratarme. Estoy a la espera de que se abra el libro de pases, y ver la posibilidad de jugar hasta diciembre en otro equipo.

No, no. Solo hasta fin de año. Ya lo vengo pensando, y ojalá tenga la posibilidad de despedirme en Oriente. Me gustaría mucho.