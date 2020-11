José Daniel Valencia le escribe una carta de despedida a Maradona

Escucha esta nota aquí





El exfutbolista jujeño José Daniel Valencia, ídolo de la hinchada de Wilstermann de Cochabamba y San José de Oruro, le escribió una emotiva carta de despedida a Diego Armando Maradona, su compadre y excompañero de la selección de fútbol de Argentina en el Mundial de España 1982.

Además, Valencia fue parte del seleccionado argentino que ganó el título del Mundial 1978, cuando en la final derrotaron a Holanda por 3-1, en el estadio Monumental de River Plate.

En la carta, el exmundialista empieza escribiendo sobre la vieja filmadora que llevó la última vez cuando fue a visitarlo a Cuba.

“Nadie jamás sabrá lo que pasamos juntos aquellos días, lo doloroso de la soledad que envolvía al lugar ni la desesperación de querer salir, pero no encontrar escapatoria. Siempre pensé que los mejores recuerdos los guardamos en la retina y quise quedarme con esa imagen, no obstante, un alma rota no entiende de conceptos y tiene que volver a verlo porque lo necesitaba y quería recordar ese momento”, dice el exjugador de Wilstermann y San José.

Valencia es compadre del extinto Diego Armando Maradona por el bautizo de su hija, María Inés, quien nació en Córdoba (Argentina), donde “La Rana”, como le apodan popularmente, reside en la actualidad.

En la misiva, el exmundialista, oriundo de San Salvador de Jujuy, hace hincapié que extrañará el “abrazo de gol” que disfrutaban en cada partido que les tocó jugar a ambos con la “albiceleste”.

“Cómo lo voy extrañar compadre. Sé que todavía es muy pronto como para que el tiempo logre amainar el dolor, pero tengo miedo que no ocurra. Siento un vacío imposible de llenar porque de alguna manera entiendo que se fue con usted”, escribe Valencia que jugó en Bolivia, entre 1989 y 1993.

El exfutbolista jujeño compartió su carta a Maradona con el deseo de la paz que en este mundo no pudo tener.