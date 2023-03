José Luis Sinisterra, autor del hat-trick en Blooming: "Ni en mi sueños más profundos me lo imaginé"

Blooming consiguió una goleada inesperada ante Palmaflor y anotó su nombre en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. La academia cruceña no atravesaba un buen momento en el torneo local, es más no había logrado ninguna victoria en lo que iba de la temporada, pero el fútbol es así.

“Feliz por el resultado, no caí en cuenta hasta tarde en la noche de lo que había hecho. Era mi debut en un torneo internacional y ni en mi sueños más profundos me imaginé que convertiría un hat-trick”, mencionó.

“Mi fuerte es la velocidad, regate y tengo bastante llegada al gol. Considero importante el sacrificio por el equipo y la actitud positiva. Me quedo con el primer gol ante Palmaflor por que significaba mi debut en una Copa”, dijo.

A pesar de la mala campaña que el celeste cruceño venía realizando la hinchada respondió de gran manera y se fue a casa ilusionada tras la goleada. “ No me esperaba menos, tenia ese pálpito sabiendo lo que significaba ese partido para todos. Para nosotros fue fundamental ese apoyo y esperamos seguir de esta manera”, enfatizó José Luis.

“No he tenido la oportunidad de conocer mucho Santa Cruz pero me encanta. Desde que llegué me identifiqué con la gente y el ambiente ya que se parece mucho a la de mi ciudad. Echo de menos mi familia y la comida que prepara mi madre”, concluyó.