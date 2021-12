José María Carrasco puede convertirse en jugador de Universidad de Chile

Escucha esta nota aquí

El nombre del boliviano José María Carrasco suena fuerte en Universidad de Chile. Los medios de comunicación de ese país dan cuenta que el futbolista está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo del equipo azul, lo cual tomó más fuerza una vez que se confirmó que Carrasco no continuará su carrera en Independiente del Valle de Ecuador.

Carrasco tiene contrato con Blooming y a principios de este año fue cedido a Independiente del Valle, que este mes se consagró campeón del fútbol ecuatoriano.

El cruceño no pudo destacarse como esperaba debido a que en su debut, en marzo, sufrió una lesión en la rodilla derecha, fue operado y su recuperación le llevó varios meses, quedando rehabilitado recién en octubre.

“Hablé con mi agente y le manifesté que quiero seguir afuera, es una revancha. En Independiente no pude jugar, no por condiciones, sino por una lesión. Yo estaba preparado, pero es lo que estamos buscando y jugar en el fútbol del exterior, me ayudaría mucho”, dijo Carrasco a la radio Cooperativa de Chile.

Si se concreta la llegada del boliviano a la ‘U’ de Chile, ocupará la plaza que dejó el defensor uruguayo Ramón Arias, lo cual es una posibilidad real, porque en el vecino país circula la información que el club chileno incluso ya tomó contacto con Blooming.

El equipo trasandino es dirigido técnicamente por el colombiano Santiago Escobar, que fue DT de Bolívar en la temporada 2009-2010 y este año estuvo al mando de Universidad Católica de Ecuador.

Lea también Fútbol Cerro Porteño espera la respuesta de Marcelo Martins El atacante de la selección nacional está en la mira del 'Ciclón' paraguayo.

​