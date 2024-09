José Sagredo: "Queremos que el entrenador se sienta tranquilo, tiene buenos jugadores"

José Sagredo, el jugador con más presencias (57) en la selección boliviana en la convocatoria para enfrentar a Venezuela y Chile en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre, habló este domingo en zona mixta previo al entrenamiento de la Verde que se llevó a cabo en el Hernando Siles y dejó sus sensaciones sobre la preparación de sus compañeros y el trabajo al mando del director técnico Óscar Villegas.



"Las sensaciones siempre son buenas, estamos a pocos días de enfrentar a Venezuela. Venimos haciendo un buen trabajo, estamos asimilando el plan de juego que tiene el entrenador para el día del partido. Las sensaciones que nosotros (jugadores) le transmitimos a él también son buenas, le damos mucha seriedad. Queremos que se sienta tranquilo y que sepa que tiene jugadores que le van a cumplir", indicó.



El defensor central que milita en Bolívar y que se perfila para ser titular en la zaga central junto a Luis Haquín, también se refirió a la selección venezolana, afirmando que han analizado mucho sus fortalezas y debilidades.



"Venimos mirando muchos videos de Venezuela, hemos analizado los partidos que hemos jugado frente a ellos en el Siles. Nuestra idea siempre va a ser la misma, queremos ser fuertes. Tenemos que tener intensidad, somos una selección joven y tenemos que demostrar que somos un equipo fuerte en la altura. Hay que ser eficaces".



Además, contó cómo se vivió el primer entrenamiento de la Verde en Villa Ingenio, el sábado, estadio que albergará el partido frente a la Vinotinto. "Estamos acostumbrados a jugar en el Siles y en el torneo local nos ha tocado ir mucho a El Alto, es algo que nos favorece. No hay muchos metros de diferencia, pero sí se siente un cambio. Tiene que ser una ventaja para nosotros y debemos saber aprovecharla al máximo".



Finalmente, aseguró que aún no hay titulares en la selección y que todos los jugadores trabajan al máximo para ganarse un lugar en el once de Villegas. "Todos mis compañeros se están entregando al máximo en cada entrenamiento, creo que nadie se siente titular todavía", sentenció.