Joselito Vaca, el adiós del '10' más querido por Blooming y Oriente Petrolero

Joselito Vaca anunció su retiro en reiteradas veces. El '10' que se hizo querido por toda Santa Cruz y Bolivia colgó los botines de manera profesional, pero le falta dar ese 'last dance'. El nacido en Mapaiso conversó con DIEZ repasando algunos hitos sobre su carrera y especialmente sobre su último clásico Blooming - Oriente Petrolero.

"Se me dio esa oportunidad, pero el cariño que siente la gente hacia mi es porque yo tuve la oportunidad de salir campeón con los dos equipos". En la calle o mientras hacés las compras ¿Te dicen algo los hinchas que te reconocen?

"Siempre que salgo me piden fotos, más los de Blooming ahora que estoy jugando en Blooming (entre risas). Estoy agradecido con toda la gente, con las dos instituciones por las oportunidades que me dieron".

"No, yo nunca imaginé llegar a jugar en los dos más grandes de Santa Cruz, menos el salir campeón, o jugar en la selección". Algunos te piden que te quedes un tiempo más, ¿Por qué decidiste colgar los botines ahora?

"Si, ya son 23 años de carrera que he disfrutado al máximo. Este año tiene que llegar a su final".

"Muy dolorido, no se pudo ganar. Perder esta clase de partidos es difícil, solo los que hemos jugado clásicos sabemos cómo nos sentimos después de haber perdido".

"No, no lo sé aún. Solo quiero disfrutar al máximo estos últimos días que me quedan".