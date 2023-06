Joselu, ¿el nuevo delantero del Real Madrid?

El atacante del Espanyol sólo necesitó cuatro minutos el jueves sobre el césped del Twente Stadion para marcar el gol de la victoria sobre los Azzurri (2-1), que metió a la Roja por segunda vez consecutiva en la final de la Liga de Naciones.



"Los planes son seguir contando con él porque se lo está ganando", afirmaba el seleccionador español, Luis de la Fuente, tras la victoria en la localidad neerlandesa de Enschede.



"Ha tenido un rendimiento buenísimo con su club y con nosotros está siendo un rendimiento excepcional", añadió el seleccionador español, insistiendo en que "estamos muy contentos" por Joselu.



El veterano delantero del Espanyol está viviendo un momento un dulce con la Roja, en la que debutó en marzo, apenas dos días antes de cumplir los 33 años, en la victoria 3-0 sobre Noruega en un encuentro de clasificación para la Eurocopa de 2024.



- Un doblete en nueve minutos -

En ese partido, Joselu entró por Álvaro Morata en el minuto 81 y le bastaron nueve minutos para marcar un doblete a una selección nórdica que no pudo contar con su estrella Erling Haaland.



Volvió a jugar tres días después contra Escocia (derrota 2-0) y el jueves disputó su tercer encuentro con la camiseta nacional para dar la opción a España de volver a luchar por el trofeo de la Liga de Naciones, dos años después de perder la final contra Francia en 2021.



"La felicidad es máxima por lo que respresenta. Estamos de nuevo en una final", afirmó este viernes el atacante español, añadiendo que "después de tanto tiempo estamos a un paso de lograr un título", que podría ser el primero de la Roja desde la Eurocopa de 2012 si gana el domingo a Croacia en la final.



"Joselu ha tirado cinco veces a puerta desde que es jugador de la Selección. Tres han sido gol y la otra ha sido un remate al palo en Hampden Park, Glasgow, en el partido ante Escocia", recordó este viernes el diario As.



Formado en el Celta, de donde pasó al filial del Real Madrid, Joselu viajó después a Alemania e Inglaterra.



- A la espera del Real Madrid -

Tras pasar en la última década por equipos como el Hoffenheim, el Eintracht, el Hannover, el Stoke City o el Newcastle, el atacante fichó por el Alavés en 2019 y en junio de 2022 pasó al Espanyol, donde esta temporada ha vivido una de sus grandes campañas.



Autor de 16 goles en 34 partidos, Joselu se erigió en el máximo goleador español de la Liga, por detrás del pichichi del Barcelona Robert Lewandowski (23 dianas) y del ya exmadridista Karim Benzema (19 tantos).



Precisamente la salida del atacante francés, unida a las de Marco Asensio y Mariano, le han abierto las puertas de la delantera merengue. Sus goles no pudieron evitar la caída a Segunda División del Espanyol.



"El descenso del Espanyol ha sido un trago amargo, pero no está muy lejos de ser la mejor temporada del delantero gallego en el fútbol profesional, que quedará refrendada la próxima semana con la firma como flamante nuevo jugador del Real Madrid", escribió este viernes el diario Marca.



"Además del sueño de la selección, le espera dentro de unos días el del Madrid, que espera anunciar su fichaje este próximo lunes", afirmó As.



La prensa española da por hecho desde hace varios días la llegada al Real Madrid como cedido de Joselu, que este viernes esquivo la pregunta en rueda de prensa.



"Ahora quiero centrarme en lo que estoy disfrutando aquí, ayer fue un día muy bonito. A partir de la semana que viene ya veremos lo que pasa", afirmó Joselu.