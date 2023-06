Joselu, nuevo delantero del Real Madrid: "He soñado con este momento"

"He soñado con este momento desde el día que me marché, estoy muy emocionado", dijo Joselu en el acto de su presentación oficial como nuevo jugador madridista.



Formado en el Celta, Joselu pasó después por el filial del Real Madrid entre 2010 y 2012, llegando a disputar un encuentro con el primer equipo en la temporada 2010/2011.



El delantero internacional español, reciente ganador de la Liga de Naciones, vuelve al Real Madrid como cedido para la próxima temporada por el Espanyol.



El equipo merengue cuenta con una opción de compra voluntaria, que rondaría, según la prensa española, un millón y medio de euros (1,6 millones de dólares).



Joselu llega a un Real Madrid necesitado de atacantes tras la salida de su capitán Karim Benzema, junto a las de Marco Asensio y Mariano, pero advirtió que no viene a sustituir al francés.



"No vengo a sustituir a nadie, vengo a poner mi granito de arena, a disfrutar, hacer lo que me pida el entrenador, todos sabemos el nivel de Karim en este club, pero vengo a hacer otro tipo de trabajo", dijo Joselu en la rueda de prensa posterior al acto de presentación.



"Voy a dar todo por este club, es el club de mi vida, cuando uno pisa el verde sobre todo el del Bernabéu quiere hacer goles, he hecho goles durante todo mi carrera y no creo que ahora no vaya a ser así", dijo el nuevo delantero merengue.



Autor de 16 goles en 34 partidos, Joselu se erigió en el máximo goleador español de la Liga, por detrás del pichichi del Barcelona Robert Lewandowski (23 dianas) y del ya exmadridista Karim Benzema (19 tantos).



El delantero se definió como "un jugador más físico, me gusta mucho estar en el área, me gusta hacer goles".



"En las últimas temporadas he estado entre los mejores a nivel nacional y eso quiero transmitirlo aquí", concluyó Joselu. El nuevo jugador merengue es la cuarta incorporación del club madridista tras las llegadas del inglés Jude Bellingham, del defensa Fran García y la vuelta de Brahim Díaz.