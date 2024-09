Joshua Kimmich nuevo capitán de Alemania en sustitución de Gündogan

Joshua Kimmich fue nombrado capitán de la selección alemana de fútbol y sucederá a Ilkay Gündogan, anunció este lunes el técnico del combinado nacional Julian Nagelsmann.



"El nuevo capitán es Joshua Kimmich, como capitanes suplentes Antonio Rüdiger y Kai Havertz" declaró en rueda de prensa.



Gündogan anunció su retirada de la selección alemana al término de la pasada Eurocopa.



El capitán es el "que transmite lo que opina el equipo al entrenador y no al revés", subrayó Nagelsmann.



"Kimmich es un jugador que tiene una opinión clara, que quizás no es la misma que la mía y que no tiene miedo de expresarla frente a mí", añadió el entrenador.



Kimmich "es un modelo para el grupo, siempre da el máximo, siempre quiere entrenar, a veces demasiado, nunca está cansado y siempre quiere ganar con su mentalidad y su forma de avanzar", elogió Julian Nagelsmann.



Kimmich, que puede jugar como centrocampista o lateral, vistió 91 veces la camiseta de la selección alemana.



Alemania, eliminada por España en los cuartos de final de la Eurocopa-2024 de la que fue anfitriona, jugará los dos primeros partidos de la Nations League contra Hungría el 7 de septiembre y contra Países Bajos el 10 de septiembre.