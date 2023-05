Juan C. Ruiz: “Muy rara vez se le da la oportunidad a un inmigrante latino para ser líder de un proyecto”

Obtuve mi título profesional en el Instituto Nacional de Entrenadores de Fútbol (INEF) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Estudie mientras jugaba en The Strongest en La Paz. Estuve en una de las primeras promociones, tuve de compañeros a Vladimir Soria, Carlos Borja, entre otros. Varios de los que aún jugábamos en esa época de forma paralela sacamos nuestro título de entrenadores y después estudié inglés y me vine a los Estados Unidos.

En 2009 ya estuve con Marco Etcheverry cuando él fue el entrenador en Oriente Petrolero, ese año que salieron campeones; después nos fuimos al Aucas de Ecuador, donde hicimos una buena labor; luego trabajamos con la selección sub-17 cruceña con la que salimos campeones. De la mano de Marco hicimos cosas importantes, pero después yo por asuntos familiares no pude salir del país, dejamos de trabajar juntos y yo me quedé exclusivamente con la parte formativa.

Tengo un amplio conocimiento de lo que es el fútbol boliviano, últimamente ya no es como antes, las garantías que tenía de ser tan compacto, tan empresarial. No sé si yo tuviese la oportunidad de trabajar, pero más allá de todo el aporte sería beneficioso de ambas partes, creo que puedo ser un aporte para dirigir a un equipo profesional, siempre y cuando el club tenga una táctica empresarial de acuerdo a las negociaciones que uno pueda tener.

Muchos técnicos profesionales cruceños o bolivianos, llegar a un lugar donde yo llegué es muy difícil, pero no imposible, es una prueba del trabajo humilde que se puede realizar teórico y práctico. Dentro de los objetivos míos está que realizó un trabajo que me remunera un buen dinero, pero también la satisfacción de contribuir a los nuevos entrenadores americanos con la misma filosofía mía y a los jugadores locales para que lleguen a profesionalizarse. Esos objetivos me mueven para estar acorde y para contribuir al circuito de entrenamientos de base en Estados Unidos. A nivel internacional está el dirigir afuera, siempre me invitan a dirigir en centro américa, en El Salvador; por ejemplo, un equipo profesional de la primera división, pero el orden económico hace que no salga del país todavía.