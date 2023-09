Juan Manuel Peña, ex jugador de la Verde: “Estoy seguro que haremos una gran Eliminatoria”

Si hay un jugador que sabe lo que significa vestir la camiseta de la selección boliviana y disputar partidos de Eliminatorias, estamos hablando de Juan Manuel Peña.



El histórico defensor de la Verde participó en una entrevista con el portal Tigo Sports y dejó sus sensaciones a días del debut ante Brasil.



“Al iniciar las Eliminatorias la ilusión debe estar puesta en que se puede clasificar al mundial. Debemos brindarle todo nuestro apoyo a los jugadores”, indicó el ex mundialista con la selección en 1994.



“Es preferible que nos toque de entrada con Brasil y Argentina, existe una mayor motivación”, añadió.



Al ser consultado sobre el partido ante la Canarinha, Peña aseguró que será una prueba complicada.



“Siempre el partido que se tiene por delante es el más importante, ahora mismo es Brasil, hay que enfocarse en eso porque será un rival duro. Luego se verá lo que pase de local".



“Siempre que jugué he preferido que estén los mejores, pensando en poder ganarles. Messi es un monstruo, el mayor de los respetos y elogios hacia el, pero en la cancha se pierde todo eso respeto”, dijo ante la posibilidad de enfrentar a la ‘Pugla’ en la segunda fecha.



Finalmente, Peña, no dudó en enviar un mensaje de aliento a los convocados y les expresó toda su confianza.



“Confío mucho en los chicos y estoy seguro que haremos una gran Eliminatoria”, concluyó.