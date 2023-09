¿Juega Messi?: Mirá los posibles titulares para el Bolivia - Argentina

¡Llegó el día! Bolivia recibirá a Argentina en el estadio Hernando Siles por la fecha 2 de las Eliminatorias sudamericanas. El balón empezará a rodar a las 16:00 HB bajo el arbitraje del uruguayo Darío Ostojich.



Los dirigidos por Lionel Scaloni tuvieron su último entrenamiento la tarde del lunes en el complejo deportivo de Achumani. Una de las principales novedades fue la ausencia de Lionel Messi.



El astro argentino no se ejercitó a la par de sus compañeros y simplemente observó la práctica.



En caso que Messi no llegue a jugar contra Bolivia, Scaloni ya probó variantes y diferentes esquemas tácticos.



El estratega de la Albiceleste optaría por una línea de cinco de defensores, aunque también no se descarta un sistema 4-3-3. Todo dependerá de la presencia de Messi en el onceno titular.



El posible 11 ante Bolivia:

Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico (o Nico González); De Paul, Enzo Fernández, Alexis; Messi (o Lisandro Martínez o Pezzella); Di María y Julián Álvarez.