Jugadores de Always Ready apoyan a Fabol, pero están fuera del grupo de WhtasApp del gremio

Una polémica se instaló en las últimas horas a raíz de las declaraciones del presidente de Always Ready, Andrés Costa, quien dijo a los medios de comunicación que los futbolistas de su club no son parte de Fabol (Futbolistas Agremiados de Bolivia). Uno de los capitanes del equipo, Samuel Galindo, aclaró que no es así y atribuyó la versión a un 'mal entendido', aunque admitió que están fuera del grupo de WhatsApp del gremio.

“Me han comunicado los jugadores del club que ya no forman parte del gremio de Fabol, entonces unidos vamos a trabajar, he hablado también con todos los futbolistas y ellos saben que si hay un problema suena nuestro teléfono y lo solucionamos en cinco minutos… Los jugadores de Always Ready han dejado de ser parte de Fabol, creo que lo escucharon cuando Samuel Galindo comentó el día del aniversario del club (13 de abril) y hoy lo ratifico”, dijo Andrés Costa.

Ante esas declaraciones, DIEZ se contactó con Samuel Galindo quien afirmó que los jugadores del club paceño siguen siendo parte de Fabol y que se trata de un mal entendido.

“Lo que pasa es que cuando nosotros jugamos la primera fecha ante Real Tomayapo, nos sacaron a los capitanes del equipo (Always Ready) del grupo de WhatsApp que tiene Fabol, bajó el argumento que no habíamos apoyado el paro. Luego David Paniagua se comunicó con nosotros y nos dio una explicación que no nos pareció válida al indicar que los otros capitanes se molestaron y pidieron que nos saquen del grupo, entonces le dije que si quieren nos salimos, eso fue lo que le comenté al presidente Andrés Costa”, reveló Galindo.

“Nosotros apoyamos a Fabol, solo que no quieren entender que nos ponen entre la espada y la pared para jugar, sino lo hacemos es ponernos contra el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y dueño del club; es como cuando César Salinas era presidente de la FBF y los jugadores de The Strongets no apoyaban las medidas de Fabol”, comparó Galindo.

Debido a que los capitanes de Always Ready (Galindo, Juan Carlos Arce, Nelson Cabrera y Fernando Saucedo) no son parte del grupo de WhatsApp de Fabol, no están al tanto de las decisiones que toma su gremio.

“Es más, en el último documento que firmaron los capitanes de los equipos solo pusieron su firma 15 de ellos, menos nosotros, porque no somos parte del grupo”, finalizó Galindo.

Sobre el tema el secretario general de Fabol David Paniagua dijo: “No tenemos conocimiento (de que estén apartados del gremio). Yo he conversado particularmente con él (Samuel Galindo) y hemos recibido todo su apoyo. Lo que nos expresa él es que se sienten presionados, palabras de él, igual de Fernando Saucedo”.

“Ellos están plenamente de acuerdo con el gremio y todo lo que hacemos, pero lamentablemente el presidente de la FBF y del club, los tienen bajo amenaza, bajo presión, pero en su momento reaccionarán porque pueden ser los más perjudicados, esto no es para beneficiar a uno o a otro, es un derecho que le corresponde a todos”, agregó Paniagua.

