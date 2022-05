Jugadores de la selección boliviana de fútbol playa dan marcha atrás y asistirán a la Copa América

Escucha esta nota aquí

Los jugadores de la selección boliviana de fútbol playa finalmente viajarán este martes a la Copa América, que se disputará en Asunción, Paraguay, del 21 al 29 de mayo. La presencia de la Verde en dicho torneo se había puesto en duda el domingo, porque los deportistas decidieron renuncia debido a la desatención de parte de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Ante esta situación, el presidente de la FBF Fernando Costa se reunió con los deportistas y se llegó a una solución. Cada jugador cobrará 50 bolivianos de viatico por los días de preparación (se entrenan desde mediados de abril) y 50 dólares por cada día de estadía en Paraguay.

El dinero debe ser cancelado antes del viaje, aunque los jugadores quedaron con la duda si deben pagar impuestos por ese dinero pactado, ya que se les comunicó desde la parte contable de la FBF que hay una ley que obliga a pagar impuestos.

Los 12 jugadores convocados por el DT Antonio Gigliotti ahora están nuevamente a su disposición para encarar la Copa América en la que competirán las diez selecciones de Sudamérica.

El trabajo del equipo nacional se realizó en la ciudad de Santa Cruz, desde donde partirá la delegación a la sede del campeonato.

El portavoz de los seleccionados nacionales, Alejandro Zapata, había dicho el domingo: “Nuestra medida no es por plata. En esta selección hay jugadores con más de ocho años en esta disciplina y en la selección, y jamás hemos recibido plata a cambio. No recibimos sueldo y no vivimos del fútbol playa. Siempre fue por amor a la camiseta... Lo preocupante es que todos dejamos nuestras familias y nuestros trabajos con el riesgo de perderlo; sin embargo, la Federación ahora nos quiere dar viáticos rebajados, siendo que es nuestra única fuente de ingresos. No nos alcanza los 50 bolivianos que nos quieren dar por día y con descuentos. Lamentablemente no vamos a poder viajar y no lo hacemos por capricho o chantaje”.

Bolivia integra el grupo B de la Copa América conjuntamente Brasil, Uruguay, Perú y Venezuela. La serie A la integran Paraguay, Ecuador, Argentina, Chile y Colombia.

