Jugadores de la Verde recibirán incentivo económico por doble triunfo en Eliminatorias

Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, anunció que los jugadores de la selección nacional recibirán un incentivo económico tras sus recientes triunfos en las Eliminatorias para el Mundial 2026. Este anuncio se produce después de las victorias ante Venezuela y Chile, que han revitalizado las esperanzas de la Verde en su camino hacia la clasificación.



Costa destacó la importancia de estos logros, afirmando que los jugadores merecen este reconocimiento por su esfuerzo. "Es una medida acertada, negociada con todas nuestras selecciones. Merecen un incentivo económico por los logros", expresó el presidente en una conferencia de prensa tras su regreso a Bolivia. Sin embargo, no se especificaron los montos de los premios.



El presidente también subrayó que este incentivo no se limita a las victorias recientes, sino que se extiende a futuros objetivos, incluyendo un premio adicional si se logra la clasificación al Mundial. "Desde el principio de las Eliminatorias se habían trazado premios por objetivos", añadió.



En cuanto a los próximos desafíos, Costa confirmó que Bolivia se enfrentará a Colombia el 10 de octubre en el estadio Municipal de Villa Ingenio. Este partido es crucial para las aspiraciones de la selección, que busca sumar puntos vitales en su camino hacia el Mundial.



"Jugaremos en El Alto frente a Colombia. Tenemos fe y esperanza. Necesitamos ganar de local y sumar algunos puntos afuera", comentó Costa, mostrando su confianza en el equipo dirigido por Óscar Villegas. La presión es alta, pero la motivación también.



Finalmente, el presidente felicitó a los jugadores por su esfuerzo en la victoria ante Chile, un triunfo que no se celebraba desde hace años en condición de visitante. "Dejaron todo en la cancha y nos hicieron sentir orgullosos de ser bolivianos", concluyó Costa, instando a toda Bolivia a apoyar a la selección.