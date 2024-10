Jugadores de Wilstermann sobre sueldos adeudados: “Se acabaron las charlas, queremos que se nos cumpla”

Los jugadores del primer plantel de Wilstermann manifestaron su inquietud por la falta de respuesta de la dirigencia , que aún no se ha pronunciado sobre la cancelación de la deuda salarial con el equipo, el cuerpo técnico y los funcionarios del club.

“No solo son las promesas incumplidas del porcentaje de salario, sino pequeños montos que vamos cobrando en muchas semanas y que no alcanzan para nada; son más de cinco meses de salario de este año. No se puede sostener y queremos sacarlo a la luz. Hablamos por toda la gente que trabaja aquí y que no puede sostener su día a día”, añadió.