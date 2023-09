¿Jugará Messi ante Bolivia en La Paz?

Para este encuentro existe una gran duda y es: ¿Llegará Lionel Messi a La Paz para enfrentar a Bolivia?



Es la pregunta que más de una persona se hace y se debe a que en los últimos días muchos medios argentinos aseguraron que el astro argentino no estaría presente en el duelo ante la Verde.



Lionel Scaloni, director técnico de la Albiceleste, si convocó a la ‘Pulga’ para las primeras dos fechas de las Eliminatorias, pero no anunció si será tomado en cuenta en ambos partidos.



Fuentes cercanas a la AFA indican que Messi jugará en la primera jornada ante Ecuador y luego descansará frente a Bolivia.



Además, el periodista argentino, Pablo Gravellone, aseguró que el ex Barcelona y PSG no estará contra la Verde.