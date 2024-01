Julián Velázquez: "Tengo contrato en Wilstermann"

Julián Velázquez es una de las grandes novelas del mercado. El defensor fue tentado por Bolívar, y a pesar de sus deseos de llegar a La Paz, Wilstermann no dejó escapar al zaguero.

Velázquez no solamente se quedará en Wilstermann, sino que ya declaró que tiene contrato e inclusive hay una posibilidad de extenderlo. Antes de llegar a un acuerdo con el jugador, Bolívar deberá llegar a un trato con el club aviador.

"Como todos dicen, es una novela muy larga , los rumores no se acaban", comentó Julián en el portal RFD. "Hoy me siento más tranquilo, aclaré mucho estando en Cochabamba", se extendió.

"Tengo contrato en Wilstermann y mientras no reciba una propuesta formal y un acuerdo con el club que me quiera llevar, me voy a quedar acá", dijo de manera contundente al ser consultado si dejaría Cochabamba.