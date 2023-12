Julio César Baldivieso criticó a Antonio Carlos Zago por no hacerse cargo de la Sub-23

El director de selecciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Julio César Baldivieso, expresó su descontento con la manera en que se ha manejado la dirección técnica de la selección sub-23, así como sus preocupaciones respecto al rendimiento en las categorías inferiores del país.



Baldivieso comenzó abordando el seguimiento a la selección sub-23, señalando su sorpresa ante la metodología utilizada por el actual entrenador de la Selección mayor, Zago. "Sabía que Zago iba a hacer seguimiento a la selección sub-23, pero no sabía que sería por zoom. El seguimiento lo tienes que hacer de cerca, no sirve de nada que te manden informes todos los días, el tema es presencial", afirmó.



Las críticas también se centraron en los resultados obtenidos por el técnico Pablo Escobar. Baldivieso habló de un informe que él mismo hizo: "El presidente de la FBF me pidió informe de lo que hizo Pablo Escobar y los resultados fueron negativos, somos penúltimos y últimos en todos los torneos, fue igual o peor la participación del técnico en las inferiores, porque los resultados son los que mandan", aseveró el director de selecciones.



Baldivieso informó que, tras una conversación con el presidente de la FBF, Fernando Costa, se acordó que Zago dirigiría la selección sub-23, pero también reveló un "plan B" en caso de que esto no se concrete. Además, hizo hincapié en la importancia de tener entrenadores nacionales capacitados para las categorías sub-15, sub-17 y sub-20. "En la sub-15, 17 y 20 hay que tener sentido de pertenencia, tienen que dirigir técnicos nacionales capacitados como hacen en todos los países. Cada equipo tiene que tener un cuerpo técnico diferente", expresó.



En cuanto a Pablo Escobar, Baldivieso dejó claro que su contrato abarca las categorías sub-15, sub-17 y sub-20, excluyendo la sub-23, pero aún así la asume, cuando debería ser Antonio Carlos Zago el encargado. "Zago no quiere dirigir la 23, yo ya tengo a los candidatos y son bolivianos", concluyó Baldivieso en la conversación con el portal Futbolmania, subrayando la necesidad de promover una identidad nacional en las selecciones juveniles.



Estas declaraciones han generado un debate en el ámbito futbolístico boliviano, poniendo de manifiesto la importancia que se le otorga a la dirección técnica y al rendimiento en las categorías inferiores del país.