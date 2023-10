Julio César Baldivieso: “La idea es darle oportunidad a la gente joven”

Se confirmó la presencia de Julio César Baldivieso en la Verde. El ‘Emperador’ ejercerá el cargo de gerente de selecciones y trabajará en conjunto con Antonio Carlos Zago.



El ex mundialista con Bolivia en Estados Unidos 1994 se mostró optimista de cara a este nuevo proceso.



Además, resaltó la la importancia de que el nuevo director técnico de la selección conozca la idiosincrasia del futbolista boliviano.



“A diferencia de otros entrenadores, Zago tiene la ventaja de conocer la idiosincrasia del futbolista boliviano y eso es importante”, señaló.



“Saben cual es mi pensamiento, siempre he tenido la idea de darle oportunidades a la gente joven. Obviamente tienen que tener capacidad, talento y quemar etapas para estar en una selección”.



“Esto no quiere decir que vamos a jugar toda una Eliminatoria con chicos de 19 años. Eso no es renovación, vamos a tener que tener jugadores de experiencia y eso ya será decisión del entrenador ”, añadio”.



Finalmente, se refirió al compromiso que deben tener los jugadores convocados a la Verde.



“Mi trabajo es tratar de darle mejores condiciones al cuerpo técnico. El jugador tiene que entender que venir a la selección es un privilegio. Hay que priorizar el patriotismo antes que el dinero”, concluyó.