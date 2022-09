Julio César Baldivieso: "Me parece que (Borja) se ha quedado para hacerme daño"

Julio César Baldivieso está en el ojo de la tormenta. Acusado por Steven Díaz, vicepresidente de Always Ready, de ordenar a su equipo a perder un partido, y señalado por Jonathan Borja de xenofobia, y racismo. El jugador ecuatoriano elevó una denuncia a FIFPro, el sindicato de jugadores a nivel mundial, y Baldivieso respondió.

"Tengo los informes que en su momento haré conocer y demostrar en cualquier instancia que quieran", inició Baldivieso su defensa en una conferencia de prensa junto a Rubén Tufiño, asistente en Always Ready, y los máximos dirigentes de FABOL.

"Sus compañeros determinaron que no lo querían ver en el camarín. Era una discordia para equipo", complementó Baldivieso, que también dio su versión de los hechos.

"En ningún momento se lo ha tratado mal, no se lo ha discriminado. Más al contrario, creo que hemos sido muy benevolentes con él (...) Cuando el preparador físico lo mandaba a correr, Borja no lo hacía, se salía de la práctica. Cuando el doctor o fisioterapeuta lo mandaban a hacer algún trabajo no quería, era reacio a aquello".

El ex entrenador de Always Ready también indicó que "son muchas mentiras, son muchas calumnias contra mi persona (...) que Borja salga a hacer estas declaraciones me parece absurdo".

También anunció que se defenderá con la palabra de sus ex dirigidos en el cuadro 'millonario'. "Me voy a apoyar en la verdad, y sobre todo en los futbolistas. Voy a apelar a la sinceridad de todos los futbolistas, que en su momento, decidieron que Borja no integre más el plantel".

Sobre las supuestas calumnias, Baldivieso recordó: "Primero decían que yo pedí ir para atrás contra Aurora, después que no entren a la cancha, y ahora escuché de uno de los abogados (de Borja) decir que yo instruí que no le pasen la pelota a Borja. Una vergüenza que se manejen así. No le tengo miedo a nadie".

Al final de la conferencia, Julio César señaló tener informes por el medico y psicólogo de Always Ready que lo respaldan, y que además "el presidente (Andrés Costa) estaba al tanto de todo".

Para finalizar, Baldivieso indicó que el atacante ecuatoriano sigue siendo parte de Always Ready, pero que no entrena y que tendría un objetivo contra el DT. "Que yo sepa, Borja no está entrenando. Se sienta, se cambia y me parece que se ha quedado para hacerme daño.

Julio César Baldivieso - Jonathan Borja - Steven Díaz. La trilogía de escándalo en Always Ready tendrá un par de capítulos más.

