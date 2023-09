Justicia chilena ilegaliza las apuestas en línea

La sentencia fue dictada tras una demanda de la empresa Polla Chilena de Beneficiencia, la única autorizada en el país para realizar apuestas, contra el proveedor de internet Mundo Pacífico, acusado de promover estas plataformas.



La orden judicial aún no tiene un plazo para cumplirse pero marca un precedente en Chile, ya que establece que salvo la Polla Chilena, las otras casas de apuestas operan al "margen" de la ley.



La Corte Suprema ordenó que Mundo Pacífico "no puede transmitir ni promover juegos de azar, salvo que acredite autorización legal y de la autoridad administrativa, debiendo por lo tanto bloquear inmediatamente todos los sitios web solicitados".



Entre ellas se encuentran sitios como la británica Betway, la griega Betano o la sueca Betsson.



El bloqueo de esta última empresa, con sede en Malta, implica un revés para los intereses del fútbol chileno.



La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) cerró a principios de este año un contrato con esta casa de apuestas, tras lo cual los torneos de primera y segunda división adoptaron el nombre de esa empresa.



Según el diario La Tercera, gracias a ese acuerdo, la ANFP recibe 2,5 millones de dólares por año.



El gobierno de Chile ordenó a la ANFP a principios de septiembre terminar con estos millonarios contratos en un plazo de 30 días, por considerarlos "al margen de la ley".



Tras la notificación, la ANFP informó en un comunicado que apelaría esta orden.



La AFP solicitó una reacción a este organismo sobre el fallo judicial, pero no obtuvo respuesta.



La mayoría de los 16 equipos de primera división del fútbol chileno tienen, además, a estas plataformas con sede en el extranjero como patrocinadoras.



El ministerio de Justicia le pidió a la ANFP la lista de clubes que tienen convenios con esas casas de apuesta, para igualmente exigirles el término de los mismos.



En agosto de 2022, el ministerio comenzó a investigar los contratos del fútbol chileno con las casas de apuesta en línea por pedido de siete diputados, que alegaron "eventuales infracciones legales cometidas por la ANFP".



En otros países de la región, como Brasil y México, clubes de fútbol de primera división tienen acuerdos con esas plataformas de apuesta en línea.