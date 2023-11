Juventus se coloca líder a la espera del Inter, AC Milan se descuelga

La Juventus se situó líder provisional en la Serie A tras ganar 2-1 al Cagliari, este sábado en la 12ª jornada, en la que el AC Milan (3º) perdió terreno en la carrera por el título al desaprovechar una ventaja de dos tantos y empatar 2-2 en Lecce.



Con 29 puntos, los turineses adelantan ahora en uno al Inter de Milán (2º, 28), que recibe el domingo en el estadio Giuseppe Meazza al Frosinone (11º), en el cierre de la jornada, que los 'nerazzurri' afrontarán con esta dosis añadida de presión.



Por su parte, el AC Milan es tercero con 23 unidades, ahora a seis de la Juventus. Si el Inter gana el domingo aventajará ya en ocho puntos a sus vecinos de la capital lombarda.



En el partido de la Juventus este sábado, el brasileño Gleison Bremer (minuto 60) abrió el marcador a la hora de juego, rematando de cabeza un balón servido por Filip Kostic. En el 70, Daniele Rugani, con un remate en el área junto al palo izquierda en un saque de esquina, firmó el segundo y parecía dar tranquilidad a los locales.



Sin embargo, el equipo de Cerdeña se resistió y acortó su desventaja en el 75 por medio de Alberto Dossena, que rompió así una racha de siete partidos de la Juventus sin recibir un gol.



Los sardos no pudieron culminar la remontada, pero no permitieron respirar aliviada a la Juventus hasta el pitido final.



Es el quinto triunfo liguero consecutivo para la 'Juve', excluida por sanción esta temporada de las competiciones europeas y que tiene como objetivo principal reconquistar el 'Scudetto', algo que no consigue desde 2020.



Por su parte, el Cagliari es decimoséptimo, apenas un punto sobre la zona de descenso, a la que caería si el Empoli (19º), que tiene dos puntos menos, sorprende el domingo con un triunfo en su visita al Nápoles (4º).



- Lesión de Rafael Leao -Sin embargo, si el Nápoles (21 puntos) cumple con la lógica en el estadio Diego Maradona y suma los tres puntos logrará adelantar en la tabla al AC Milan (3º, 23 puntos), que pagaría así saliendo del podio su empate decepcionante por 2-2 en el campo del Lecce (14º), donde además los 'rossoneri' sufrieron la lesión del portugués Rafael Leao.



Las alarmas saltaron en el banquillo Rossoneri cuando, tras una carrera, el luso se llevó la mano detrás del muslo y levantó el brazo. Leao fue sustituido por el suizo Noah Okafor (9) sin que se conozca el alcance de la lesión del portugués.



Sus compañeros parecieron no notar su ausencia, y primero Oliver Giroud (28) y luego Tijjani Reijnders (35) anotaron para distanciarse en el marcador.



Sin embargo, en la segunda mitad Nicola Sonsone redujo distancias rematando de cabeza un saque de esquina (66) y colaboró en el empate, asistiendo al zambiano Lameck Banda (70).



En el tiempo añadido, Roberto Piccoli sorprendió a Mike Maignan con un potente disparo lejano, que parecía consumar la remontada de los locales (90+4) segundos después de que Giroud fuera expulsado (90+3). Finalmente, el gol no subió al marcador por falta previa en ataque.



El AC Milan, que el miércoles se impuso por 2-1 contra el París Saint-Germain en Liga de Campeones, encadena ya cuatro partidos sin vencer en campeonato italiano (2 derrotas y 2 empates).



"Estuvimos demasiado tensos, demasiado frenéticos. No ganamos un partido que sí que deberíamos haber ganado", lamentó su entrenador, Stefano Pioli.