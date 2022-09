Juventus vence, pero no convence; Nápoles y Lazio dejan escapar a la Roma

Pese a su triunfo por 2-0 ante La Spezia (13º), la Juventus sigue sin convencer con su juego, pese a que asciende ya a la 4ª plaza de la clasificación, mientras que Nápoles y Lazio, que tenían la ocasión de igualar al líder Roma, no pasaron de sendos empates en la 4ª jornada de la Serie A.



Los juventinos se las prometían muy felices cuando a los 8 minutos Dusan Vlahovic abrió el marcador con un golpe franco directo desde 20 metros que colocó lejos del alcance del portero rival.



Pero, prácticamente, ese golazo del serbio fue lo único destacado en ataque del equipo que entrena Massimiliano Allegri, al que le está costando arrancar en este curso.



La Juventus cayó en la trampa del juego trabado que le propuso La Spezia y no logró sentenciar hasta el descuento, cuando el polaco Arkadiusz Milik, que llegó a Turín hace unos días cedido por el Marsella, anotó el segundo de un bonito remate a la media vuelta (90+2).



Si bien el juego 'bianconero' no convence aún, la victoria permite a la Juventus escalar posiciones en la tabla clasificatoria y sobre todo ganar confianza de cara al debut de Champions la próxima semana contra el París SG.



La noticia negativa para los piamonteses fue la lesión de su portero polaco Wojciech Szczesny, que tuvo que retirarse en camilla tras doblarse el tobillo en un salto.



En Nápoles, el conjunto local no pudo unirse en lo alto de la clasificación a la Roma, al no pasar del empate a un gol frente al Lecce.



El normacedonio Eljif Elmas adelantó a los napolitanos en el minuto 27, pero apenas cuatro después empató Lorenzo Colombo para el Lecce.



Con un tanto de Manolo Gabbiadini en el descuento (90+2), la Sampdoria empató 1-1 con la Lazio, impidiendo al equipo de la capital colocarse líder junto a su gran rival, la Roma, en la 4ª jornada de la Serie A.



Antes del tanto genovés, Ciro Immobile había adelantado al equipo entrenador por Maurizio Sarri en la primera parte (21).



Con estos resultados, Juventus suma 8 puntos e iguala a Lazio, Nápoles y Milan, que el martes se dejó dos puntos ante Sassuolo; con 9 está el Inter y lidera con 10 puntos la Roma tras ganar el martes al colista Monza.



Atalanta y Torino, que se enfrentan el jueves, son ya los únicos equipos que pueden igualar con la Roma.



En otros partidos disputados ya este miércoles, el Udinese (8º con 7 puntos) derrotó por la mínima (1-0)a la Fiorentina (10º) gracias a un solitario tanto del portugués Beto (17), mientras que Empoli (14º) y Hellas Verona (16º) empataron a un gol.