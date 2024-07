Kane frente a Van Dijk y los otros duelos que marcan el Inglaterra-Países Bajos

El atacante inglés Harry Kane contra el defensa neerlandés Virgil Van Dijk: el duelo ante ambos parece ser el más atractivo del Inglaterra-Países Bajos de semifinales de la Eurocopa pero no el único relevante, entre dos de los equipos con más tradición de Europa.

El atacante Kane no ha respondido hasta el momento en este torneo con la efectividad que evidenció este curso con el Bayern de Múnich, con el que no pudo ser campeón ni de Alemania ni de Europa, pero con el que se confirmó como un auténtico 'killer' del área.

Acabó el curso liguero con su club con un problema de espalda y Kane no parece en su mejor momento de forma, algo que puede ser un problema ante un portento en ese aspecto como es Van Dijk.