Karim Benzema sobre su posible salida:"¿Por qué voy a hablar de futuro si estoy en Madrid?"

"¿Por qué voy a hablar de futuro si estoy en Madrid?, lo que habla es internet y la realidad no es internet", dijo Benzema al recibir un premio por su carrera otorgado por el diario Marca.



El delantero merengue respondía así tras arreciar las informaciones en distintos medios sobre un supuesto interés de Arabia por el jugador, que aún tiene un año de contrato con el Real Madrid.



Según la prensa española, Arabia estaría dispuesta a ofrecer 200 millones de euros (215 millones de dólares) por dos temporadas.



"Por ahora estoy aquí, mañana entreno, disfruto cada día y el domingo tengo partido", añadió el delantero francés.



"Estoy muy orgulloso de mi trabajo y disfruto en cada entrenamiento, en cada partido y lo más importante es disfrutar. Cuando voy a Valdebebas para mí no es trabajo porque el día que sea trabajo no querré más", afirmó Benzema.



"Disfruto el fútbol como los niños y en mi cabeza sigo siendo un niño", insistió el delantero francés, ganador de 25 títulos con el Real Madrid, siendo el hombre, junto con Marcelo, más laureado del equipo blanco.



Benzema afirmó que "sé meter goles, pero lo que quiero en fútbol porque me gusta el fútbol es lo que puedo hacer en el campo: movimientos, asistencias, en mi sitio intento hacer cosas que no se ven en otros delanteros".



El delantero merengue aseguró que su modelo es Ronaldo Nazario, que "no es sólo un goleador, te hace fintas, da asistencias".



Benzema, que reiteró en varias ocasiones estar orgulloso de su carrera en el Real Madrid, también quiso compartir el premio con sus compañeros.



"Cuando un jugador recibe un trofeo es siempre con todo el equipo porque sin mis compañeros no puedo llegar al nivel. Tengo el talento, pero necesitas la ayuda de otro, siempre necesitamos la ayuda de todo el equipo", afirmó Benzema.



El francé también afirmó tener una gran comunión con el público en el Santiago Bernabéu.



"Cuando estoy en el campo lo siento (la conexión con el público) y eso me aporta más confianza y doy todo por ellos", aseguró Benzema, que insistió en que "necesitamos a la afición".