Kevin Mina quiere que gane Bolivia el jueves y no teme a que lo odien en Ecuador

Kevin Mina dice lo que siente. No se guarda nada. El atacante ecuatoriano de Guabirá está en el país desde principio de año. Es el goleador del cuadro norteño, que aspira a una nueva clasificación internacional para el 2022.

El ex Olmedo lanzó polémicas declaraciones en días pasados cuando le consultaron sobre el partido del jueves entre Bolivia y Ecuador por la fecha 11 de las Eliminatorias del Mundial Catar 2022.

Se esperaban respuestas de aliento a la selección de su país, que jugará de local en Guayaquil, sin embargo sorprendió al decir que espera el triunfo de Bolivia porque es el país que le está dando de comer.

“Yo espero que gane Bolivia porque yo soy más boliviano que ecuatoriano. Mi hija es boliviana y todo eso. Es el país que me está dando de comer. No me importa si me odian en Ecuador... si Bolivia me da de comer”, dijo el ariete ecuatoriano, aunque después sostuvo que la Verde tendrá un partido complicado en tierras ecuatorianas.

El diario Universo de Ecuador se hizo eco de estas declaraciones del atacante de 27 años y oriundo de Quinindé (Esmeraldas).

Si fue frontal como el tema del partido de la Verde, también no tuvo ‘pelos en la lengua’ cuando se refirió al fútbol boliviano.

“He visto muchas cosas, mucho párate. El fútbol es diferente. A la Selección siempre le falta algo, porque no tiene divisiones menores. Aquí hay cosas que no se ven en Ecuador. Aquí tienen más importancia los dirigentes que los jugadores. Ellos se llevan el protagonismo. Hay problemas con los árbitros, a un equipo no le pagan y se para el campeonato, así es muy difícil progresar”, dijo

Mina lleva disputados trece partidos con la camiseta del Guabirá, en los que ha anotado ocho goles. Antes de llegar al fútbol boliviano defendió la camiseta del Olmedo de Riobamba. También tuvo un paso por el Barcelona SC de Guayaquil.

