Kevin Mina, sin equipo, entrena en la sede de Blooming

El futbolista ecuatoriano Kevin Mina se presentó este martes en la sede del Club Blooming, en busca de entrenamiento en solitario, mientras no cuenta con equipo para la temporada 2024.



Mina solicitó al directorio del club la posibilidad de entrenar en sus instalaciones, hasta conseguir un nuevo equipo para competir este año.



Oscar 'Pony' Arauz, gerente deportivo del club, confirmó que la solicitud del ecuatoriano fue aceptada, permitiéndole comenzar su entrenamiento individual desde este martes en adelante, según publicó el portal RDC Deportes.



Ante la posibilidad y especulación de sumar a Mina como refuerzo para el torneo Clausura, Arauz indicó que no se ha analizado aún esa opción. La decisión se tomará en el momento oportuno, evaluando las necesidades del equipo.



La temporada pasada, Kevin formó parte de Ciudad Nueva Santa Cruz Academia FC, compitiendo en la Copa Simón Bolívar. A pesar de sus esfuerzos, el equipo no logró superar las semifinales y ascender a la División Profesional.