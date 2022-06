Keylor Navas, el baluarte de Costa Rica para el boleto a Catar 2022

Escucha esta nota aquí

Ganador de tres Champions League con el Real Madrid de Cristiano Ronaldo y compañero de vestuario de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar en el PSG, el arquero Keylor Navas es la principal baza de Costa Rica para clasificar al Mundial de Catar 2022.

Para lograrlo, los ticos deben derrotar el día 14 a Nueva Zelanda, en el partido de repechaje a disputarse en el estadio Ahmed Bin Ali, en Doha. El ganador del duelo obtendrá el último boleto para el Mundial, donde quedará encuadrado en el Grupo E, junto a Alemania, España y Japón.

El seleccionador de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, ya ha anunciado que para este duelo trascendental frente a los kiwis Navas será titular.

"Keylor Navas ha sido, es y será pieza fundamental de la selección de Costa Rica por su liderazgo, experiencia y rodaje internacional. Le da un plus a la selección y hace que el rival te vea con mayor respeto", dice a la AFP la periodista del canal costarricense TD+, Andrea Zamora.

"Tener a Navas es garantía de seguridad y orden defensivo, algo que Nueva Zelanda debe tener muy presente", agrega.

"Keylor será una pieza clave e indiscutiblemente será una figura a seguir en el repechaje", afirma a la AFP, Gabriel Vargas, periodista deportivo del canal FUTV de Costa Rica.

-Salvador en el octagonal-

Los ticos, que aspiran a participar en su sexta Copa del Mundo, la tercera al hilo, llegaron a esta estancia tras una remontada espectacular en la segunda fase del octagonal de Concacaf, donde lograron 16 de 18 puntos posibles.

Para muchos, Navas es el verdadero artífice de la clasificación de la Tricolor, muy cuestionada en los primeros partidos.

El arquero del PSG, que disputó 13 partidos de 14 posibles, encajó siete goles y dejó la portería a cero en siete ocasiones. En los últimos siete duelos, claves para la remontada, solo recibió dos tantos.

El técnico Suárez imprimió a Costa Rica un juego pragmático, nada brillante, basado en la solidez defensiva, la velocidad al contragolpe y la seguridad de Navas bajo palos.

"Navas fue pieza clave en muchos partidos del octagonal haciendo tapadas importantísimas que valían puntos", señala Vargas.

"Ha sido el mejor jugador de Costa Rica en la eliminatoria, por él indiscutiblemente tuvimos la posibilidad de no perder algunos partidos y ha sido fundamental para que hayamos logrado llegar a donde estamos", declara a la AFP Yashin Quesada, periodista y creador del portal deportivo Yashinquesada.com.

-Ídolo Nacional-

Navas es el único jugador centroamericano que ha ganado la Champions League, además de cuatro mundiales de clubes y una Copa del Rey. Con el PSG ha ganado dos ligas.

Con Costa Rica ha disputado dos Mundiales, entre ellos el de Brasil-2014, donde la selección alcanzó los cuartos de final, su máximo logro en una Copa del Mundo.

Muchos costarricenses tienen devoción por Navas y aseguran que gracias a su arquero el país se ha hecho un hueco en el fútbol mundial. Incluso no son pocos los que le catalogan como "el mejor arquero del mundo".

"Keylor dejó de ser una figura de Costa Rica y se convirtió en una figura mundial, es nuestro principal embajador en el mundo, aquí todos los niños sueñan alcanzar lo que Keylor ha logrado, es el mejor jugador de toda la historia del fútbol de Costa Rica", dice Quesada.

"Gracias a Keylor y sus logros deportivos estamos dentro de la palestra (del fútbol mundial) que antes no estábamos", destaca Zamora.

Sin embargo, el cancerbero costarricense, de 35 años, se quita importancia.

"He podido ayudar a mi selección, pero yo no he hecho ningún gol en la eliminatoria y sin goles no se ganan partidos, aquí todos somos importantes", afirmó Navas a su llegada a Catar.

"Sería muy injusto decir que una selección es solo un jugador”, añadió.

