Keylor Navas tiene una reputación que salvar tras su noche más oscura

"No vamos a obviar una realidad: siempre es mejor jugar, pero también depende mucho de cómo uno se enfoque para afrontar un Mundial. He entrenado muy bien, he entrenado muy fuerte", dijo Navas al diario El País. "Si no juego en mi equipo no es por un bajo nivel, ni por falta de condiciones, es porque alguien no quiere que juegue y ya está".