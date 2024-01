Klopp promete no entrenar a "otro club inglés" que no sea el Liverpool

"Siempre me he implicado al máximo. Me di cuenta de que los recursos no son ilimitados y prefiero ponerlos todos en esta temporada y luego hacer una pausa, o parar", afirmó en una conferencia de prensa.

¿Y su futuro? "No lo sé por ahora. Pero no estaré en un club o una selección la próxima temporada. Y no iré a otro club inglés, nunca, ¡lo prometo! Aunque no tenga nada que comer, eso no ocurrirá. En realidad eso [no tener nada para comer] no ocurrirá, gracias al Liverpool", sonrió.