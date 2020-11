Koeman: "La decisión del penalti ha sido decisiva, no entiendo el VAR"

Escucha esta nota aquí

Ronald Koeman repasó la derrota del clásico español en el Camp Nou. Según el diario deportivo Marca, el técnico holandés se mostró muy crítico con el árbitro y el VAR.

"Hemos jugado bien, creado oportunidades. En la segunda parte también hemos estado bien. Es difícil entender, no nos merecemos perder el partido. Algunas decisiones del árbitro no las he entendido. La decisión ha influido mucho en el resultado final del choque. Hasta el penalti, estábamos bien".

El DT considera que el penal de Lenglet sobre Ramo y que el capitán de Real Madrid ejecutó fue clave en el partido.

"Ha influido mucho. No entiendo el VAR, creo que solo es VAR cuando es contra el Barcelona. Estos agarrones pasan siempre en el área. Llevamos cinco partidos y ninguno nos ha beneficiado. Las tarjetas de Getafe.... No nos merecemos perder así".

Koeman también se refirió a la estratega que se preparó para desarrollar en el duelo.

"Nuestro plan era tener el control, cambiar la posición de Leo (Messi) y poner a Ansu (Fati) de referencia por su velocidad. Ser profundos a la espalda de los dos centrales del Madrid y tener dos jugadores por banda con buen control de balón. Creo que en ese sentido, podemos estar contento. Hemos hecho un buen partido".