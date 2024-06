Kroos, Modric, Carvajal y Nacho alcanzan las seis Champions de Gento

Durante décadas, las 'seis Copas de Europa' del mítico Paco Gento fueron un hito que parecía inalcanzable, pero no: cuatro jugadores del Real Madrid llegaron a esa cifra con el título conseguido por su equipo ante el Borussia Dortmund (2-0) este sábado en la Liga de Campeones.



El alemán Toni Kroos -en su noche de despedida del fútbol de clubes y del Real Madrid-, el croata Luka Modric y los españoles Dani Carvajal y Nacho Fernández alcanzan ahora ese récord y pasan a encabezar también el palmarés histórico de número de títulos a título individual.



Las seis coronas de Modric, Carvajal y Nacho fueron con el Real Madrid, en los seis últimos títulos conquistados por el equipo blanco (2014, 2016, 2017, 2018, 2022 y ahora 2024).



Kroos participó en los cinco últimos del Real Madrid, ya que se unió al equipo para la temporada 2014-2015, por lo que no estuvo en la final ganada en Lisboa al Atlético de Madrid.



Su cifra de seis Champions se debe a una, la primera de su carrera, que logró con el Bayern de Múnich en 2013, precisamente en una final en el estadio de Wembley contra el Borussia Dortmund, que él no pudo disputar por una lesión.



Las seis Copas de Europa conquistadas por Paco Gento [fallecido en 2022 a los 88 años] fueron las seis primeras que consiguió el mítico Real Madrid en blanco y negro: las cinco primeras ediciones del torneo (1956, 1957, 1958, 1959, 1960) y luego una sexta en 1966.



Seis jugadores además de él habían logrado encadenar aquellos primeros cinco títulos (Alfredo Di Stéfano, José María Zárraga, Juanito Alonso, Rafael Lesmes, Marcos Alonso y Héctor Rial), pero solo 'La Galerna del Cantábrico' había permanecido también para levantar el trofeo en 1966.



A partir de ahí empezó una sequía de 32 años sin que el Real Madrid se coronara, lo que convirtió la búsqueda de la 'Séptima' en una obsesión para varias generaciones.



Llegó en 1998, cuando la competición ya se llamaba Liga de Campeones y había adquirido otra dimensión mediática. Después llegaron los títulos de 2000 y 2002, antes de que 2014 diera comienzo a una década prodigiosa para el equipo blanco.



En esa era moderna de títulos europeos del Real Madrid, hubo cinco jugadores que se quedaron con cinco títulos (Karim Benzema, Marcelo, Casemiro, Isco y Gareth Bale).



La superestrella más brillante de la época reciente del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, consiguió cuatro Champions con el equipo español, a la que añade en su palmarés una lograda con el Manchester United en 2008.



Sus excompañeros Kroos, Modric, Carvajal y Nacho dan un paso más allá con la sexta Champions.



Kroos ya no podrá sumar más. Se retirará como futbolista después de la Eurocopa con Alemania, pero puso el punto final con el Real Madrid con una noche a la altura de su espectacular carrera.