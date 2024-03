Kroos y Neuer vuelven a una selección alemana con numerosos cambios

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, anunció este jueves una lista de 26 jugadores con numerosos cambios respecto a la última de noviembre, de cara a los partidos amistosos de este mes ante Francia y Países Bajos, a tres meses de la Eurocopa.



Pensando en ese torneo continental, en el que Alemania será anfitriona, el técnico de 36 años volvió a llamar al mediocampista Toni Kroos (Real Madrid) y al arquero del Bayern Múnich Manuel Neuer, ambos campeones mundiales en 2014.



Nagelsmann dejó fuera de la lista a once de los jugadores que había seleccionado en la última concentración en noviembre.



Entre esos ausentes están nombres importantes como Leon Goretzka, Serge Gnabry, Mats Hummels y Niklas Süle, además del suspendido Leroy Sané.



Kroos, de 34 años, anunció a finales de febrero que iba a regresar a la selección a petición de Nagelsmann, después de haberse retirado de la misma en 2021.



Neuer, de 37 años, se lesionó de gravedad el 9 de diciembre de 2022. Vuelve ahora a la selección aunque su regreso no afectará a la capitanía de la selección, que seguirá ostentando Ilkay Gündogan.



Entre las nuevas caras del equipo destacan tres jugadores del Stuttgart, tercero de la Bundesliga: Deniz Undav, Maximilian Mittelstaedt y Waldemar Anton.



Nagelsmann señaló a los periodistas que optó esta vez por jugadores "dinámicos" capaces de aportar un "aire fresco" al equipo. "La puerta no está cerrada para nadie", aclaró.



Alemania viene de una importante crisis de resultados en los últimos meses, lo que dispara las dudas de cara a 'su' Eurocopa.



El 23 de marzo se medirá en amistoso a Francia en Lyon, antes de recibir el 26 del mismo mes a Países Bajos en Fráncfort.



- Lista de Alemania para los partidos amistosos ante Francia y Países Bajos: