Kylian Mbappé comparte el trono con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Escucha esta nota aquí

(Diario La Nación)

Una estela de talento se extiende por todo el Camp Nou. Un perfume delicado y exquisito se expande desde Francia. Una aura dominante se multiplica por Europa. Un nombre que no sorprende, aunque no deja de impactar. Kylian Mbappe no se detiene y a cada paso sacude los cimientos del trono del universo de la pelota.

Tras su tarea descomunal con Paris Saint Germain ante Barcelona en el Camp Nou, su nombre se amplifica en cada rincón del planeta. Los medios especializados y los que no lo son quedaron rendidos a sus pies y claro, la comparación con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo resultó inevitable.

Mbappé Se encargó de espantar cualquier fantasma que pudiera atormentar a PSG. Aquella revancha de octavos de final de Champios League de 2017, cuando Barcelona lo aplastó por 6-1 (en la ida habían ganado el equipo francés por 4-0) fue una pequeña pelusa en el hombre de Mbappé.

Parece extraño que un talento como el suyo pudiera estar en duda. Incluso, que se dudara de si puede estar a la altura de Real Madrid, si es que el equipo blanco va por él cuando termine el contrato del galo en París, a mediados de 2022.

Sólo hace falta tomar las estadísticas para comprender semejante furia.

La comparación con otros grandes jugadores lo ponen apenas por debajo de Ronaldo Nazario en la tabla de goleadores con apenas 21 años: el brasileño a esa edad tenía 115 tantos convertidos, mientras que el francés tenía 103, Lionel Messi sumaba 42 y Cristiano Ronaldo 27. Incluso, en esa lista supera a futbolista como Neymar (80), Sergio Agüero (78), Raúl González (73) o Zlatan Ibrahimovic (31). Casi un año más tarde Mbappé, de 22 años, acumula 141 goles en su carrera.

"Los grandes jugadores construyen su historia y su carrera con partidos así". La frase del entrenador argentino Mauricio Pochettino permite comprender cuál fue el impacto del delantero francés. Va llagando a su madurez, aseguran algunos medios de Francia. Es por eso que entienden que Mbappé intentó evitar cualquier exceso de euforia en sus declaraciones: "Es magnífico, pero no hemos ganado nada", se limitó a decir.

Lea también Tenis Serena Williams, una veterana en plena forma Este jueves enfrentará a Naome Osaka, considerada una final anticipada. Si la estadounidense gana se instala en la final. Está a un paso de igualar un récord absolutos de títulos ganados en Grand Slam (24).

​