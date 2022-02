La ACF incentivará a campeones 2022 con premios económicos

Escucha esta nota aquí

La Asociación Cruceña de Fútbol (ACF) informó este martes mediante un reporte de prensa que esta temporada incentivará a los campeones de todas las categorías con premios económicos.​

El campeón de la Primera A recibirá 4.000 dólares y el segundo, $us 2.000. El ganador de la Primera B recibirá $us 2.000 y el subcampeón $us 1.000.

El campeón de Primera de Ascenso recibirá un premio de $us 1.000; el de Segunda de Ascenso $us 500; el de Tercera, $us 500.

Además, todos los campeones de las Divisiones Menores serán subvencionados en sus inscripciones para el campeonato 2023.

