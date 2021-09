La afición del PSG comienza a impacientarse con Sergio Ramos

Escucha esta nota aquí

Sergio Ramos ha sido uno de los fichajes estrella del PSG. El central se marchó libre del Real Madrid y recaló en París donde fue presentado el pasado 14 de agosto con la afición del PSG rendida al central español.

Sin embargo, según explica el periódico Le Parisien, la afición del equipo francés comienza a impacientarse con Sergio Ramos. El motivo es que aún no ha debutado y eso está provocando que la afición gala esté comenzando a inquietarse con defensor español.

Le Parisien apunta que el estreno de Sergio Ramos no sería antes del 22 de septiembre. El DT Pochettino no quiere correr riesgos con el central y hasta que no esté al 100% físicamente no va a contar con él, apuntan desde Francia.

Así las cosas, Sergio Ramos no jugará este fin de semana ante el Clermont, tampoco lo haría ante el Brujas el 15 de septiembre en la Champions y después, el PSG juega ante el Lyon en un duelo de máxima rivalidad por lo que es complicado que Ramos debute ese día.

Todo apunta que el 22 de septiembre ante el Metz podría ser el debut de Ramos con el PSG. /Mundo Deportivo