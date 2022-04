La agencia de Mino Raiola dice que las informaciones sobre su muerte son 'fake news'

Escucha esta nota aquí

Las informaciones sobre la muerte de Mino Raiola son ‘fake news’ según dijo su agencia este jueves, después de que varios medios italianos anunciaran que el ‘súper agente’ del fútbol había fallecido a los 54 años.

Preguntados por AFP sobre la veracidad de la información, la agencia de Raiola dijo: "Mino no está muerto, las historias son fake news". La agencia no revelará el paradero de Raiola o si está o no enfermo.

El propio agente publicó un tuit minutos más tarde indicando que estaba "furioso" por los anuncios de su muerte: "Estado de salud actual, para aquellos que se lo pregunten: furioso. Segunda vez en cuatro meses que me matan. Parece que también son capaces de reanimarme".

Raiola, entre cuyos clientes están Eerling Haaland, Paul Pogba o Zlatan Ibrahimovic entre otros, es uno de los agentes más importantes dentro del fútbol y uno de los personajes más controvertidos.

Ha sido acusado de inflar los salarios de los jugadores a niveles insostenibles y se ha visto envuelto en la controversia sobre comisiones hechas en fichajes.

