La apelación de The Strongest recién tendrá respuesta definitiva en enero del 2025

El Tribunal Superior de Apelaciones (TSA) notificó a Real Tomayapo que The Strongest apeló el fallo que recibió en contra en primera instancia por parte del Tribunal de Disciplina, por la mala habilitación de un futbolista entre ambos equipos que se jugó en agosto del presente año correspondiente al torneo Clausura.



El club tarijeño recibió la notificación el jueves y desde entonces tiene un plazo de diez días hábiles para presentar sus pruebas de descargo. Luego habrá cinco días más para que el TSA emita una resolución final; esto significa que el fallo recién se conocería la segunda semana de enero del próximo año.



The Strongest está reclamando los puntos que perdió en cancha (0-2) el 18 de agosto en el estadio IV Centenario por la mala habilitación del delantero Misael Cuéllar.



En el primer fallo, el Tribunal de Disciplina le dio la razón a Tomayapo bajo el fundamento de que el jugador mencionado no sumó minutos en dicho encuentro. A pesar de ello, el Tigre apeló el fallo.