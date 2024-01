La CBF confirma a Dorival Júnior como seleccionador de Brasil

"Dorival Júnior es el nuevo entrenador de la selección brasileña masculina", indicó la entidad en un comunicado, en el que aseguró que el DT paulista será presentado el jueves en Rio de Janeiro.



La máxima entidad del balompié de Brasil no precisó la duración del contrato. Según medios locales, será hasta que finalice la Copa del Mundo norteamericana.



El nombramiento oficial del fogueado entrenador paulista, de 61 años, era esperado desde que el Sao Paulo, al que dirigía desde abril de 2023, anunció su salida el domingo con rumbo al asiento de los pentacampeones del mundo.



Dorival Jr sucederá a su compatriota Fernando Diniz, quien ocupó el puesto con poco éxito entre julio y el viernes pasado, cuando fue despedido por el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues.



Rodrigues lo echó un día después de volver a su cargo, tras un breve apartamiento debido a un embrollo judicial.



En una maniobra muy cuestionada por hinchas y periodistas, Diniz, de 49 años, compaginó las direcciones técnicas del equipo nacional y el Fluminense de Rio de Janeiro, con el que conquistó la Copa Libertadores de 2023.



La idea de Rodrigues era que dividiera labores hasta mediados de este año, cuando el italiano Carlo Ancelotti terminaría su contrato con el Real Madrid y se estrenaría con la 'Canarinha' en la Copa América de Estados Unidos.



El dirigente garantizaba la llegada de 'Carletto', quien nunca reconoció públicamente el acuerdo y renovó con los merengues a finales de diciembre, durante el tiempo en que el presidente de la CBF estaba apartado del cargo.



- Bajo presión -

Aquel fiasco para fichar al primer DT extranjero en casi seis décadas se sumó a los sucesivos reveses que Brasil sufrió el año pasado bajo el comando interino de Ramon Menezes, técnico de la selección Sub-20, y de Diniz.



Diniz comandó al 'scratch' en los primeros seis partidos de la clasificatoria sudamericana hacia el Mundial de 2026, dejándolo en la sexta posición, la última que da boleto directo al torneo que se celebrará en Norteamérica.



No consiguió implantar el fútbol del 'Flu' que lo hizo sensación el año pasado en Sudamérica, y el combinado tuvo su peor arranque en las eliminatorias, hilando cuarto partidos sin ganar, incluidas tres derrotas seguidas (Uruguay, Colombia y Argentina).



La última de ellas, ante la Albiceleste de Lionel Messi (1-0), en noviembre en el Maracaná, fue muy dolorosa, pues supuso el fin del invicto histórico de Brasil como local en esa competición.



Con poco más de dos décadas de experiencia en los banquillos, incluidos pasajes por nueve de los doce clubes grandes de Brasil, Dorival Jr asume el reto de su vida luego de destacarse en las dos últimas temporadas.



En 2022 fue campeón con el Flamengo de Rio de Janeiro de la Copa Libertadores y de la Copa do Brasil, mientras que el año pasado conquistó la primera copa local del Sao Paulo.



Para cumplir el "sueño" de su vida, dirigir a la selección más veces campeona del mundo, que no gana el título mundial desde 2002, deberá lidiar con los torbellinos dirigenciales en la CBF y el mal rato deportivo.



La situación parece peor debido a que durante buena parte del 2024 no podrá contar con el astro Neymar, tan polémico como vital para el buen andar de la 'Canarinha'.



El '10', de 31 años, se recupera de una grave lesión en la rodilla izquierda, sufrida en octubre, y será baja en la Copa América, según dijo el médico de la selección, Rodrigo Lasmar, el mes pasado.



Adepto al fútbol ofensivo y de posesión, Dorival tendrá la chance de probarse sin el goleador histórico en su debut en marzo, cuando se batan contra Inglaterra y España en Europa.