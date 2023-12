La Champions reparte sus últimos cuatro billetes para octavos

Los Red Devils vienen de escuchar irónicos 'olés' por parte de sus aficionados el sábado mientras perdían 3-0 ante el Bournemouth, por lo que no parecen en la mejor posición para dar el gran golpe.

"No hay ninguna identidad en este equipo. No sé qué intenta hacer, ¿equipo de contraataque o de posesión?, no tengo ni idea de lo que son", señaló el Balón de Oro Michael Owen, antiguo delantero del United.