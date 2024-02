La ciudad de Milán trabaja en un proyecto para renovar el estadio de San Siro

La alcaldía de Milán trabaja en un proyecto de renovación del estadio de fútbol de San Siro, indicó este jueves a los dirigentes de los dos principales clubes de la ciudad, AC Milan e Inter de Milán, que tienen por su parte sendos planes para construir nuevos estadios.



"El objetivo de esta reunión era lanzar el plan de viabilidad para la renovación del estadio de San Siro", explicaron los responsables municipales de Milán en un comunicado.



De aquí a tres meses, precisa el texto, el plan de viabilidad será sometido a las autoridades locales y a los dos clubes, que decidirán entonces si se continúa o no adelante con el proyecto.



El Inter y el AC Milan disputan sus partidos como locales en el estadio de San Siro, cuyo nombre real es Giuseppe Meazza. Ambos parecen decididos a construir un estadio propio.



"El alcalde es consciente de que los dos clubes continúan explorando soluciones alternativas, con la esperanza de que el proyecto lanzado en San Siro conduzca rápidamente a una conclusión satisfactoria para todas las partes", subrayó la alcaldía de Milán.



Inicialmente, AC Milan e Inter planearon construir un estadio nuevo que iban a compartir, cerca de San Siro. Ese plan fue desechado ya que San Siro no puede ser destruido por su "interés cultural".



San Siro es un estadio histórico y emblemático, con capacidad para 80.000 espectadores. Se construyó en hormigón en 1926, fue modernizado para el Mundial de Italia-1990 pero actualmente no responde a las necesidades de ambos clubes.



En 2026 está previsto que el recinto acoja la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo.



A principios de mes, el AC Milan cerró la compra de los terrenos para construir un estadio para 70.000 espectadores en la localidad de San Donato Milanese, en la periferia sudeste de Milán, a 15 kilómetros del estadio actual.



El Inter ha apuntado por su parte a Rozzano y Assago, localidades del sur de la metrópolis lombarda. Antes del 30 de abril debe decidir si adquiere o no los terrenos para levantar allí un nuevo estadio también para 70.000 espectadores, que se acompañaría de un museo y de otras instalaciones deportivas.