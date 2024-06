La Copa América aguarda por Perú y Chile tras debut victorioso de Argentina

Lionel Messi y sus campeones del mundo ya dejaron claro que no están de paseo en la Copa América. Tras debutar con victoria ante Canadá, los defensores del título aguardan este viernes por el choque entre Perú y Chile, sus otros rivales en el Grupo A. El 'Clásico del Pacífico', que se disputará en el AT&T Stadium de Arlington (Texas) a las 30:00 (hb) del sábado, puede ser una muestra más de la dificultad que tendrá la Albiceleste para luchar por su segundo título consecutivo en el torneo de selecciones más antiguo del mundo. Ya Canadá (2-0) la puso en aprietos en la primera parte del partido inaugural, jugado el jueves en Atlanta. Pero el '10' acudió al rescate en el segundo tiempo, advirtiendo que sobrará magia en su parsimonioso camino hacia el adiós. "Fue un partido como lo esperábamos, muy duro, muy físico", dijo Messi, autor de la asistencia para el tanto definitivo de Lautaro Martínez, al cierre del encuentro que lo graduó como el futbolista con más participaciones en el certamen (35 juegos). Al borde de cumplir 37 años, La Pulga sigue siendo el arma más letal de los campeones del mundo, deseosos de alzar la decimosexta corona de América para convertirse en la selección más laureada de la competición, por encima de Uruguay (15). - El reencuentro de Gareca - Pero el camino hacia la final (14 de julio) en su nueva casa, Miami, ya demostró estar lleno de espinas. Y en la primera fase le restan un par más: dos rivales que comparten una enconada enemistad y un nombre en común, el del entrenador argentino Ricardo Gareca.

Sin Arturo Vidal y Gary Medel, a quienes no convocó, apuesta por Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Claudio Bravo para comandar un recambio en el que no vislumbra ninguna gran joya.



"Estoy muy enfocado en la importancia de un torneo como la Copa América y eso me ocupa la cabeza, más allá de todo el pasado mío y de que guardo un gran cariño (por Perú)", afirmó Gareca.