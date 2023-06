La Copa boliviana retorna este fin de semana con la Fecha 3

El fútbol boliviano tendrá acción este fin de semana, pero no de la Liga, sino de la Copa. El torneo por series/grupos se reiniciará en la Fecha 3, y en DIEZ repasamos la agenda para el viernes, sábado, domingo y lunes.

Oriente tiene una difícil jornada ante Bolívar, Blooming lo propio ante Independiente, Guabirá deberá recibir al otro grande paceño (The Strongest), mientras que Royal Pari jugará ante Wilstermann. Mirá la agenda con los horarios y los estadios donde se disputará la Fecha 3 de Copa:



Viernes

- Royal Pari - Wilstermann | 20:00 | Tahuichi



Sábado

- Libertad Gran Mamoré - Tomayapo | 15:00 | Estadio Gran Mamoré

- Nacional Potosí - Always Ready | 17:30 | Víctor Agustín Ugarte

- Palmaflor - Aurora | 20:00 | Estadio Bicentenario



Domingo

-Vaca Díez - Universitario de Vinto | 15:00 | Roberto Jordán Cuéllar

- Guabirá - The Strongest | 15:00 | Gilberto Parada

- Oriente Petrolero - Bolívar | 19:30 | Tahuichi



Lunes

-Blooming - Independiente | 20:00 | Tahuichi